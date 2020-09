Riesi. Il 19 settembre tributo a Rosa Balistreri a 30 anni dalla sua scomparsa.

Il 20 settembre 1990 moriva Rosa Balistreri. A 30 anni dalla scomparsa il Servizio Cristiano Valdese di Riesi la ricorderà con “Rosadilicata”, un tributo teatrale e musicale per la regia di Emilia Martinelli, di Chiara Casarico.

Il ricordo di una delle donne più coraggiose d’Italia, la storia della vita straordinaria e controversa di Rosa raccontata da Chiara Casarico, anche autrice e interprete. Rosa Balistreri, una grande figura femminile, una siciliana nata e cresciuta nella miseria, semianalfabeta, costretta ad allontanarsi dalla propria terra in un percorso di riscatto personale che si afferma attraverso il canto.

Questo spettacolo vuole essere un racconto attraverso le canzoni e le emozioni di una donna che non si è mai fatta schiacciare dalla sua condizione di proletaria e che ha portato nel suo canto e nella sua pelle la disperazione dei reietti e il riscatto dei “povericristi”. Rosa Balistreri è uno di quei personaggi che appartengono all’immaginario più profondo della Sicilia, terra d’origine dell’autrice, Chiara Casarico.

Costretta ad emigrare dalla Sicilia, nata poverissima, riuscì a riscattarsi dalla sua condizione e diventare amica di grandi intellettuali come Guttuso, Sciascia, Amalia Rodriguez e diventando a sua volta punto di riferimento culturale, umano e di lotta. Come ha scritto Ignazio Buttitta, che collaborò con lei e le fu amico, «ogni volta che cercheremo le parole, i suoni sepolti nel profondo della nostra memoria, quando vorremo rileggere una pagina vera della nostra memoria, sarà la voce di Rosa che ritornerà a imporsi con la sua ferma disperazione, la sua tragica dolcezza…».

È proprio questo contrasto tra la durezza e la dolcezza di Rosa che spinge a voler mettere in scena la sua storia a trent’anni dalla sua scomparsa. Lo spettacolo si terrà, nel rispetto delle misure anti-Covid in vigore, al Servizio Cristiano (Riesi) il 20 settembre 2020 alle ore 21,00. La partecipazione è libera ma è necessario prenotare il posto a questo link entro e non oltre venerdì 18 settembre p.v. https://forms.gle/HrtG9Jrh83mtYTyk6.