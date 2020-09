Promozione. Cinquina vincente per il Cusn Città di Caltanissetta a Raffadali.

Esordio con cinquina vincente per il Cusn Città di Caltanissetta nel campionato di Promozione.

La squadra di Alessio Sferrazza ha battuto con un secco 5-3 esterno il Raffadali 2018. Una partita dalle mille emozioni nella quale i ragazzi di mister Alessio Sferrazza hanno saputo rimontare in ben tre occasioni gli avversari prima di assestare con Mattia Alù un micidiale uno – due finale.

La partita ha dapprima avuto il suo protagonista in positivo, con due gol, ed in negativo, con un rigore sbagliato, Ernesto Sammartino. Primo tempo chiuso sul 3-2 per il Raffadali 2018.

Poi nella ripresa a salire in cattedra è stato Mattia Alù che, con due autentiche prodezze balistiche, ha fatto saltare il banco consentendo al Cusn Città di Caltanissetta di prendersi scena e risultato finale.

Per la formazione del presidente Sergio Iacona, che ha brindato ad un successo meritato, un inizio da copertina contro un avversario come il Raffadali nel cui campo vincere non è mai un’impresa facile.