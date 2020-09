Mussomeli, l’uscente sindaco Catania parla alla cittadinanza e presenta il consuntivo della sua squadra

MUSSOMELI – “Se il buon giorno si vede al mattino, ci siamo”, così ha esordito l’Assessore uscente Seby Lo Conte, che, ieri sera, ha dato il via all’inizio del comizio elettorale dell’uscente sindaco Giuseppe Catania, che ha parlato ai presenti in Piazza Roma, illustrando il consuntivo dei cinque anni di attività , chiedendo il voto “Per non tornare indietro” e potere continuare a servire concretamente il territorio, assieme alla sua squadra, nell’interesse esclusivo di Mussomeli. Dopo il sindaco Catania, ha parlato il vice sindaco Canalella, e l’assessore uscente Giuseppina Territo. Tante presenze in piazza Roma e tanti applausi. (Il video e l’inizio del comizio al minuto 19.10.10)