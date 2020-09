Covid. In Italia aumenta la curva dei contagi, ma ci sono stati 40 mila tamponi in più. Ventiquattro i decessi.

Aumento della curva dei contagi in Italia nelle ultime 24 ore. Sono stati infatti 1.648 i nuovi casi di positività al Covid che si sono registrati. Rispetto a ieri, quando i casi erano stati 1.494, nelle ultime 24 ore i casi sono stati 154 in più. C’è però da dire che i tamponi esitati nelle ultime 24 ore sono stati 90.185, con un incremento di 40 mila in più rispetto a ieri.

C’è da dire che i decessi sono risultati, in base al report quotidiano del Ministero della Salute 24, 8 in più rispetto ai 16 di ieri. Complessivamente il numero di casi di positività da quando è scoppiata la pandemia è di 313.011. Le vittime totali sono 35.875. Nessuna Regione in Italia ha fatto registrare zero casi.