Droga, 2 corrieri arrestati su statale agrigentina: sul camion, due chili e mezzo di cocaina

Due corrieri della cocaina sono stati arrestati dai carabinieri della Stazione di Realmonte. I trafficanti di droga percorrevano la statale 115 con il loro camion, trasportando due chili e mezzo di cocaina. I militari li hanno fermati a poca distanza dalla Scala dei Turchi. Al momento della verifica dei documenti, l’agitazione dei due occupanti ha insospettito i carabinieri. Immediata e’ scattata la perquisizione a quello che sembrava essere solo un innocuo trasporto di animali.

La droga era nell’abitacolo del veicolo c’erano all’interno di involucri. Per l’autista del veicolo e per il suo passeggero sono subito scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere di contrada Petrusa. L’ingente quantitativo di stupefacente avrebbe consentito di ricavare almeno 10 mila dosi per un valore di oltre 500 mila euro. La droga, con tutta probabilita’ si sarebbe riversata come un fiume tra i locali della movida estiva agrigentina.