Dipendente di un ristorante positivo al Covid 19. Per clienti e familiari tampone e quarantena.

Il dipendente di un ristorante dell’aeroporto di Fiumicino a Roma è risultato positivo al Covid 19. E ora tutte le persone che hanno mangiato in quel ristorante dallo scorso 22 giugno, dovranno sottoporsi a tampone e restare in isolamento.

Il dipendente risultato positivo al covid 19 è un lavorare di ‘Indispensa’, un ristorante di Fiumicino. Immediatamente, nel momento in cui è stata accertata la positività del dipendente, L’Asl Roma 3 ha avviato l’indagine epidemiologica.

Il ristorante è stato chiuso e lo rimarrà fino a nuove disposizioni della Asl. Tutti coloro che lo hanno frequentato a partire dal giorno 22 giugno dovranno recarsi alla Asl di via Casal Bernocchi ad Acilia per sottoporsi al tampone e rimanere, da subito, in isolamento. Anche i familiari dei clienti del locale dovranno rimanere in isolamento fino a quando non avranno il risultato del tampone del familiare interessato.