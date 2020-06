Ciclista travolto e ucciso, arrestato 36enne

I carabinieri della Compagnia di Vittoria (RAGUSA) hanno arrestato Nicolae Stoica, di 36 anni, accusato di aver investito e ucciso Rosario Dezio intorno alle 20 di ieri sera sulla strada provinciale 105 che collega la frazione di Scoglitti a Santa Croce Camerina. A tradire l’uomo di origini romene, residente nella vicina citta’ di Comiso, e’ stata la targa persa subito dopo l’incidente stradale. Dopo aver investito il 59enne, che percorreva la strada provinciale in sella alla sua bici, Stoica, non prestando soccorso, ha cercato di far perdere le proprie tracce. Dopo essere stato raggiunto nella sua abitazione dai militari dell’Arma, il 36enne e’ stato posto ai domiciliari: dovra’ difendersi dall’accusa di omicidio stradale aggravato.