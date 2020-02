Mussomeli, primo focus informativo bandi promossi GAL Terre del Nisseno

Il Presidente del GAL Gianfranco Lombardo informa che Giorno 07 Febbraio 2020 alle ore 17,00 presso Palazzo Sgadari – a Mussomeli si terrà il primo incontro di animazione territoriale organizzato dal GAL “Terre del Nisseno” dal titolo “Bandi e avvisi pubblici emanati a favore dei Comuni e dei beneficiari privati, per il sostegno, la creazione e lo sviluppo delle imprese extra agricole nei settori del mondo agricolo, agroalimentare, commercio, artigianale, turistico, servizi e innovazione tecnologica – “I percorsi turistici delle terre del Nisseno – Valorizzazione e gestione dei Beni Culturali, delle risorse ambientali e naturali – Agroalimentari e dei prodotti tipici e tradizionali locali – Primo pacchetto programmazione 2014/2020”. Parteciperanno, oltre al Presidente del GAL, il Sindaco del Comune di Mussomeli e Vice Presidente del GAL Giuseppe Catania, il Dirigente Servizio 7 – Ispettorato dell’agricoltura di Caltanissetta Biagio Dimauro, il Vice Presidente Ordine degli Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Caltanissetta Michele Spoto, il Dirigente U.O. S7.06 – Interventi per le Azioni di Sviluppo Locale – Ispettorato dell’ Agricoltura di Caltanissetta Luigi Neri, il Coordinatore, Responsabile di Piano del GAL Giuseppe Ippolito, il Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL Danilo Giordano e l’Animatore Territoriale del GAL Antonio Lo Tauro . Con grande soddisfazione – dichiara il Presidente Lombardo – dopo un lungo e difficile lavoro preparatorio, siamo nella fase di avvio delle progettualità programmate dal Piano di Azione Locale. Il nostro Piano rappresenta una porta aperta di discussione e proposta con i 17 Comuni del GAL, con il libero Consorzio, la Camera di Commercio, il CEFPAS e con i soci privati, composti prevalentemente dalle associazioni di categoria per lo sviluppo in ambito agroalimentare, turistico e dell’innovazione delle “Terre del Nisseno” e dell’intera Sicilia Centrale.

Saranno pubblicati nelle prossime settimane i bandi delle sottomisure del PSR attivati dal GAL ed in particolare la sottomisura 6.4.C per un totale di quasi due milioni di euro in favore di imprese private e start up extra-agricole nei settori commercio, artigianato, turismo, servizi e innovazione tecnologica; Sottomisura 7.2 – “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala,….” per un totale di quasi un milione di euro a favore dei comuni; Sottomisura 7.5 – “sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala” per un importo totale di 700.000 euro a favore dei Comuni ed associazioni senza scopo di lucro aventi come finalità statutaria lo sviluppo turistico e ricreativo; Sottomisura 16.3 – “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo” per un importo di quasi 100.000 euro.

( Il Presidente del GAL Gianfranco Lombardo)