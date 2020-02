Agricoltura, Marano (M5S) a Caltanissetta sabato 15 febbraio per un focus sul grano siciliano

CALTANISSETTA – Si terrà il prossimo sabato 15 febbraio alle ore 10, nell’agriturismo Fratelli Gentile di Caltanissetta, un incontro organizzato dalla deputata del Movimento Cinque Stelle Jose Marano dal titolo “Salviamo l’agricoltura siciliana”. Parteciperanno addetti ai lavori, imprenditori agricoli, associazioni di categoria e gli esponenti provinciali e regionali dell’associazione Agricoltori Riuniti.

“Si tratta della prima tappa di diversi incontri – ha spiegato Marano – che farò in tutta l’Isola per affrontare i drammatici problemi dell’agricoltura siciliana e per portare la voce degli agricoltori nelle stanze della Regione e atutti i livelli istituzionali. C’è uno scollamento incredibile tra la realtà che vivono le imprese agricole e il “palazzo”, sempre più distante e inerte.

A Caltanissetta parleremo di ceralicoltura, un tesoro inestimabile dell’isola messo a serio rischio dalla crisi economica ma anche dall’arrivo di grano straniero, non tracciato, e spesso trattato con il pericoloso glifosato. Una concorrenza straniera senza pari che va arginata”.