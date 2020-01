CALTANISSETTA – In occasione del rinnovo delle cariche, relative al consiglio direttivo dell’Associazione Sportiva Marathon Caltanissetta, il presidente Giuseppe Zagarella ha ringraziato tutti quanti gli atleti, per l’impegno profuso e per la determinazione incessante che sono stati manifestati in ogni evento podistico del 2019; un encomio ricco di enfasi è andato all’atleta Angela La Monica, rivelazione assoluta nello scenario del podismo siciliano.

Non sono mancati i ringraziamenti ai consiglieri Aldo Facciponte, Tarantino Bartolo, Giuseppe Fasciana e al segretario Massimo Cancemi, i quali hanno sempre collaborato in sinergia con la presidenza; ulteriori ringraziamenti sono andati a Francesco Calabrese che, con la stesura dei vari articoli, ha saputo trasmettere emozioni e fatiche di tutti gli atleti alle varie gare.

Zagarella, particolarmente entusiasta per i risultati ottenuti, ha assegnato i premi relativi al Grand Prix sociale per l’anno 2019, ottenuti per l’assidua partecipazione; tra le donne: 1ª Graziella Giambra, 2ª Angela La Monica, 3ª Agnese Emma.

Gli uomini premiati sono stati: 1º Massimo Cancemi, 2º Luigi Trentuno, 3º Giuseppe Zagarella, 4º Giuseppe Fasciana, 5º Francesco Augello e 6º Francesco Lomonaco.

Sul finire dell’assemblea e dopo l’approvazione del bilancio, il presidente ed il segretario

hanno congiuntamente auspicato un florido 2020, anch’esso ricco di grandi vittorie; gli stessi hanno altresì stimolato gli atleti a prendere parte alle manifestazioni podistiche della Sicilia (mezze maratone, corsa su strada e attività su pista), eventi che permettono di scalare le classifiche regionali. L’assemblea si è conclusa con le votazioni del nuovo direttivo.