(c.p.) Inizia con una vittoria il girone di ritorno dell’Asd Acquaviva. 3 punti meritati quelli conquistati dai ragazzi di Mister Paduano che hanno messo in campo quella carica e la voglia di vincere che era mancata nelle ultime uscite. Classico 4-4-2 per i padroni di casa: Alongi tra i pali, difesa con Mongiovì, D’Amico C., Mantio, Aratore; Pellitteri – Catania in mezzo al campo con Mingoia e Orlando sulle fasce, in avanti la coppia Falletta – Messina. Partono forte i rossoblu decisi a fare propri i 3 punti. La prima occasione capita sui piedi di Orlando fermato solo dalla traversa. È ancora la traversa a ribattere la punizione battuta da Catania. Fioccano le conclusioni dei rossoblu con Messina, Pellitteri e ancora Catania che non riescono però a trovare la via del goal. Meritato vantaggio che giunge al 37′: lancio di D’Amico che trova Falletta bravo a servire Messina che da fuori lascia partire un destro che batte l’estremo difensore ospite. Acquaviva che continuerà ad attaccare, riuscendo a colpire un altro legno, per tutta la prima frazione. Ospiti pericolosi solo su calci piazzati, da segnalare l’ottima parata di Alongi su una punizione dal limite. Nella seconda frazione Acquaviva che abbasserà un po’ il baricentro senza però mai rischiare. Unico acuto del secondo tempo è il goal del raddoppio acquavivese: calcio di punizione dalla destra del nuovo entrato Giuliano che trova la testa di Messina bravo a girare la sfera sul palo più lontano. Si arriva così al 90 con l’Acquaviva che può festeggiare il ritorno alla vittoria dopo le 2 brucianti sconfitte subite. Mantio e compagni attesi domenica dall’ostica trasferta sul campo dell’Atletico Caterinese.

ASD ACQUAVIVA: Alongi, Mongioví, Aratore, D’Amico C., Mantio, Pellitteri (D’Amico D. 50′), Mingoia (Petrone 65′), Catania, Falletta (Giuliano 80′), Orlando M. (Alessi 88′), Messina. A disp.: Federico, Sorce. All.: Paduano

ASD ATLETICO CATERINESE: Gallo, Paci, Greco, Scicolone, Aprile (Messana 60′), Pedalino, Mancuso, Sardone, Pagnotta, Costantino (Genova 65′), Neagu. All.: Genova.

Arbitro: Milioto sez Agrigento