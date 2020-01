SERRADIFALCO. Sarà siglato un protocollo d’intesa tra Comune ed Asp di Caltanissetta per il contenimento del randagismo, la riduzione del numero dei cani ricoverati presso il rifugio sanitario convenzionato e la promozione di attività di igiene urbana veterinaria. La Giunta Burgio ha approvato il testo del protocollo d’intesa che, quanto prima, sarà sottoscritto dal Comune con l’Asp di Caltanissetta. Il protocollo avrà durata quinquennale e punterà al potenziamento e alla diffusione dell’anagrafe degli animali d’affezione, ma anche ad un controllo costante della popolazione dei cani ed al contenimento del fenomeno dei vaganti con limitazione delle nascite attraverso la cattura, sterilizzazione e re-immissione sul territorio. Si punta anche alla riduzione della popolazione canina stabilmente ricoverata presso il rifugio per il ricovero convenzionato con il Comune mediante l’incentivazione alle adozioni ed acquisizioni consapevoli oltre che a coinvolgere l’associazionismo animalista nelle attività di prevenzione e controllo del fenomeno del randagismo nel territorio comunale. Prevista l’attivazione di un presidio unico Asp – Comune per attività di prevenzione del randagismo canino e dell’igiene urbana veterinaria per garantire le funzioni di ambulatorio veterinario per la sterilizzazione dei cani randagi e dei gatti liberi sul territorio; attività di promozione in tema di controllo della popolazione canina attraverso campagne di incentivazione alla sterilizzazione.