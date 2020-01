MUSSOMELI – Angelo Guasto è il nuovo Superiore della Confraternita Maria SS. della Vanelle in Sant’Enrico . La nomina vescovile è stata comunicata nella giornata domenicale del 12 gennaio 2020. E ciò a seguito alle dimissioni presentate dal predecessore Salvatore Caruso, dimissionario da qualche mese, per motivi personali. Va detto che il Vescovo aveva chiesto al Consiglio Direttivo della Confraternita di presentare una terna di nomi, da scegliere all’interno dello stesso Consiglio in carica, dalla quale sarebbe emerso il nuovo Presidente, che avrebbe portato a termine il triennio 2018/2021. E così è stato. Il consiglio direttivo, tramite il parroco Don Francesco Mancuso, ha presentato la terna, e giorno 3 dicembre è stato emesso il Decreto Vescovile che nomina nuovo Presidente della Confraternita Maria SS delle Vanelle in S Enrico, il signor Angelo Guasto. Al neo Presidente, il vescovo “augura di servire con zelo e spirito di fede la Confraternita, di collaborare in piena comunione di intenti e con spirito di umiltà e servizio con il Cappellano diffondendo sempre i valori della fede cristiana e della sana tradizione religiosa della Confraternita”. La nomina è accompagnata dalla benedizione del Vescovo anche per tutti i confrati.