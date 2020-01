L’IPSIA “Galileo Galilei” di Caltanissetta, ad un anno dall’avvio della Riforma degli Istituti Professionali, vissuta come opportunità di crescita e di miglioramento del servizio, si è riappropriato di una identità specifica che negli ultimi anni si era fortemente affievolita.

L’azione della scuola mira alla piena realizzazione della propria Vision, che può riassumersi nell’intento di “valorizzare la persona nella costruzione del futuro ruolo lavorativo” al fine di perseguire l’obiettivo strategico della piena “occupabilità”.

L’IPSIA Galilei non a caso si propone al Territorio, con la propria Offerta Formativa, come scuola aperta alle innovazioni e ai cambiamenti, capace di sostenere percorsi formativi inclusivi e fortemente personalizzati, capaci di sviluppare negli studenti una forte dimensione culturale, insieme a competenze professionali e di cittadinanza, che favoriscono sia un immediato inserimento nel mondo del lavoro, sia la prosecuzione degli studi a livello universitario.

Appare, pertanto, indispensabile, nel momento in cui le famiglie si apprestano a sostenere i propri figli nella definizione di un proprio progetto di vita al termine del I ciclo di istruzione, condividere gli aspetti più importanti che caratterizzano l’Offerta Formativa dell’Istituto.

Il Galilei, già nell’a.s. 2018/2019, ha sostenuto e realizzato percorsi di Apprendistato per i propri studenti, allo scopo di agevolare la transizione dei giovani nel mondo del lavoro.

L’Apprendistato rappresenta un cambiamento culturale per la scuola, che ha dovuto adottare nuove modalità organizzative per agevolare la formazione duale dei propri studenti, attribuendo in tal modo senso e valore ai percorsi scolastici frequentati.

Anche i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, ex Alternanza Scuola-Lavoro, occupano uno spazio di assoluta centralità nell’offerta formativa dell’Istituto.

Inoltre, i percorsi fortemente personalizzati consentono di creare le condizioni ideali affinchè il successo scolastico possa diventare prerogativa di tutti gli studenti, anche stranieri, diversamente abili, giovani e adolescenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES).

L’IPSIA “Galileo Galilei”, coniugando innovazione e tradizione, continua ad offrire percorsi quinquennali che si concludono con il Diploma di Stato, coerenti con la vocazione culturale, produttiva, ed occupazionale del territorio di riferimento che garantiscono anche la possibilità di conseguire la Qualifica triennale di Operatore Elettrico, Elettronico o di Operatore Meccanico a tutti gli studenti iscritti all’Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica.

L’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, sostituendosi all’indirizzo Servizi Socio-Sanitari del precedente Ordinamento, formerà profili professionali estremamente moderni e capaci di soddisfare la pressante richiesta di servizi di qualità per le categorie sociali più deboli.

Gli indirizzi Odontotecnico e Ottico, quest’ultimo di recente istituzione e novità assoluta per il territorio, consentono, invece, di conseguire oltre al Diploma anche l’Abilitazione alla libera professione, agevolando un immediato inserimento dei Diplomati nel mondo del lavoro.

Il Galilei è anche la scuola che consente con il Corso Serale di Istruzione di II livello il rientro in formazione di giovani e di adulti con diffusi bisogni di riqualificazione professionale.

E’ la scuola che promuove la partecipazione ad eventi culturali e scientifici, a concorsi, a competizioni sportive, ad attività teatrali grazie al proprio Laboratorio Teatrale Permanente.

E’ la scuola che promuove la salute, la crescita umana e culturale dei giovani e che crea le condizioni ottimali per agevolare la transizione al lavoro.

Moderne dotazioni tecnologiche e laboratori efficienti, completano il profilo dell’IPSIA “Galileo Galilei” di Caltanissetta, la Scuola che investe sul futuro.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Loredana Schillaci