La globalizzazione è una sfida con la quale bisogna misurarsi e per gli appassionati che con il naso all’insù guardano passare aerei veloci, l’indirizzo “Trasporti e Logistica” ad articolazione “Conduzione del mezzo aereo” offre molteplici opportunità. Il biennio comune è solo una rampa di lancio per quello che sarà un vero e proprio volo.

Dal terzo anno in poi, i ragazzi, che intraprendono questo percorso di studi, hanno la possibilità di interfacciarsi con materie del tutto nuove e strettamente legate alla pratica del volo e della gestione del traffico aereo: il risultato è una formazione altamente qualificante, un profilo del tutto nuovo e sempre in continua evoluzione.

I ragazzi, già a partire dal terzo anno, imparano a progettare, realizzare e mantenere in efficienza i mezzi di trasporto e i relativi impianti; organizzare servizi logistici ed operativo-gestionali nel campo infrastrutturale; comprendere le problematiche del settore aeronautico e garantire alte condizioni di servizio e di sicurezza, negli spostamenti di mezzi e persone, nel rispetto delle norme nazionali, comunitarie ed internazionali.

La pratica sistematica con i simulatori di volo permette loro di saper gestire situazioni di emergenza a bordo, di saper gestire il flusso di traffico all’interno di un aeroporto e durante il volo, i ragazzi sono in grado di organizzare una logistica efficiente ad alto servizio, di saper leggere ed emanare bollettini metereologici, comunicare nella fraseologia aeronautica, interpretare le informazioni contenute nelle varie carte aeronautiche, compilare un piano di volo, pianificare una missione di volo tenendo in considerazione il contesto nel quale opera perfino un aereo di linea, di quali sono i suoi principali sistemi dall’avionica ai motori sino alla sua simulata conduzione…gli alunni dell’aeronautico sanno bene che il cielo è pieno, pienissimo, di strade!

Le lezioni teoriche e le lezioni pratiche si riversano poi in quella che è l’esperienza sul campo: le visite agli aeroclub, alle stazioni militari, alle aziende impegnate nel settore aeronautico, alle torri di controllo ed alle compagnie aeree offrono ai ragazzi l’opportunità di toccare con mano, di entrare in questo mondo da sempre in crescita ed in continua trasformazione, oggi più che mai ricchissimo di opportunità lavorative per profili altamente qualificati cui il nostro indirizzo da ampia risposta.

Prof.ssa Sofia Pistone,

docente di Scienze della

Navigazione, struttura

e costruzione del mezzo aereo.