“Per aspera ad astra”. Dopo il lungo silenzio, arrivano le parole del garante del M5S, Beppe GRILLO, sulle dimissioni da capo politico di Luigi Di Maio. “Grazie Luigi – scrive su twitter GRILLO – per come hai gestito la situazione, per tutto quello che hai fatto per il M5S e per quello che continuerai a fare”. Poi il fondatore del Movimento conclude: “In alto i cuori!”.