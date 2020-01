“Il rischio collasso dell’autotrasporto di Sicilia e Sardegna, con le inevitabili conseguenze per il comparto agroalimentare, e’ sotto gli occhi di tutti. Solo il governo continua colpevolmente a ignorare una situazione a dir poco catastrofica per questi settori fondamentali per l’economia del territorio. Con le regole attuali, che non incentivano il combinato strada-mare per il trasporto di merci nel Nord Italia e in Europa, vengono penalizzati lavoratori e imprese del comparto favorendo al tempo stesso la concorrenza straniera. Il governo si svegli e batta un colpo”.

Così i deputati della Lega Alessandro Pagano, vicecapogruppo della Lega alla Camera, e Guido De Martini, che sottolinea: “L’indifferenza del governo giallorosso sta provocando gravi danni anche al settore turistico. Siamo ancora in attesa di ricevere dal Mit una risposta alla nostra interrogazione e soprattutto una soluzione concreta sull’assurda imposizione dei costosissimi combustibili per uso marittimo che stanno costringendo le compagnie di navigazione ad aumentare le tariffe”.