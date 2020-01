CALTANISSETTA. Ha destato profonda commozione in Città la notizia della scomparsa all’età di 66 anni di Francesco Claudio Averna (nella foto), ex presidente della Fratelli Averna Spa. L’imprenditore s’è spento nell’istituto tumori di Milano dove era stato ricoverato e dove aveva affrontato la malattia assistito dalle amorevoli core ed attenzioni della moglie Francesca e della figlia Alessandra. Francesco Claudio Averna era molto conosciuto e stimato a Caltanissetta per la sua simpatia e la sua umanità. Soprannominato in gioventù il “Duca” per la signorilità dei suoi modi di essere e di fare, aveva una gran passione per lo sport, ed in particolare per le auto. In queste ore tante le manifestazioni di affetto anche sui social per ricordarne la figura non solo di imprenditore, ma anche di uomo ed amico di tutti. Cavaliere della Repubblica nel 2005, era stato insignito nel 2012 dell’onorificenza di Commendatore Ordine al merito della Repubblica Italiana su proposta della presidenza del Consiglio dei ministri. I funerali di Francesco Claudio Averna si svolgeranno lunedì prossimo 13 gennaio, alle ore 15, presso la Chiesa Santo Spirito, a poca distanza dalla sede della storica azienda Averna che egli stesso, con ammirevole spirito imprenditoriale ed impegno quotidiano, ha contribuito, in veste di presidente oltre che di componente della famiglia Averna, a far diventare icona di successo in Italia e nel mondo. La redazione de “Il Fatto Nisseno” si associa al dolore della famiglia Averna per la scomparsa del proprio caro.