CALTANISSETTA – Una due giorni intensa attende, a Caltanissetta, il progetto di valorizzazione nazionale ed internazionale del Teatro della Parola, un elemento di patrimonio culturale immateriale di profondo valore nel contesto della tradizione mediterranea. L’evento, che si terrà dal 13 al 14 dicembre 2019 nella forma del workshop di approfondimento, si svolgerà nell’Aula Consiliare di Palazzo del Carmine.

Europassione per l’Italia e il comune di Caltanissetta, capofila della Rete italiana dei Sindaci che sostiene il progetto -bsu indirizzo di Patrizia Nardi responsabile tecnicoscientifico del percorso di valorizzazione nazionale ed internazionale finalizzato anche alla presentazione di una proposta di candidatura Unesco agli organi competenti- hanno voluto fortemente questo momento per valorizzare l’operato delle proprie comunità eredi delle secolari sacre rappresentazioni italiane, in funzione anche della possibilità di operare in rete guardando allo sviluppo sostenibile dei territori a supporto delle azioni di tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale che la Rete della Passione rappresenta. Il tutto sulla base delle linee guida della Convenzione UNESCO 2003 e in applicazione e dei suoi articoli 1, 13 e 18.

Il workshop sarà strutturato in due sessioni suddivise in due giornate di incontri circolari che prevedono momenti formativi seminariali e tavoli tecnici sui principi e le pratiche di governance di un patrimonio immateriale e sulle opportunità di finanziamento utili ad un piano strategico di intervento condiviso.

I risultati dei tavoli, ai quali parteciperanno sindaci ed assessori delle città della Rete che collega 36 centri italiani grandi, piccoli e medi, diventeranno il canovaccio della “Carta di Caltanissetta per il Patrimonio Immateriale delle Sacre rappresentazioni italiane, che

avrà lo scopo di rinsaldare le relazioni tra i territori e il circuito di Europassione per l’Italia, per sostenere l’importanza e la buona pratica della gestione e salvaguardia condivisa tra pubblico e privato, così come i principi della Convenzione di Faro del Consiglio d’Europa.

Il Sindaco Gambino: ”Sono onorato di ospitare nella nostra città tanti colleghi amministratori, che sostengono questo percorso e con i quali desideriamo rinsaldare la collaborazione per la buona riuscita di questo Percorso, il quale porterà alla ribalta nazionale ed internazionale i nostri territori, garantendo, se messo a sistema, uno sviluppo territoriale e una salvaguardia delle nostre tradizioni e del nostro patrimonio culturale, quale è quello delle Rappresentazioni Teatrali della Passione di Cristo”.

Presenzieranno l’evento il Prefetto di Caltanissetta, S.E. Dott.ssa Cosima Di Stani, S.E. Mons. Mario Russotto, Vescovo di Caltanissetta, il prof. Flavio Sialino, Presidente dell’Associazione Europassione per l’Italia, la dott.ssa Patrizia Nardi, responsabile tecnico-scienifico del Percorso, relatori di importanza internazionale esperti nel settore del patrimonio culturale arch. Daniela Vullo, Soprintendente ai Beni Culturali di Caltanissetta, il Presidente del Consorzio Universitario di Caltanissetta dott. Giovanni Arnone, dott.ssa Angela Colosimo, Project Manager Management Advisor srl, dott. Natale Giordano, Direttore Ufficio Regionale ICCN per l’Europa e il Mediterraneo, dott. Paolo Patanè, Capo di Gabinetto Comune di Noto Patrimonio UNESCO ed esponenti della politica nazionale tra cui il Viceministro delle Infrastrutture e Trasporti On. Giancarlo Cancelleri e l’On. Azzurra Cancelleri, Segretario Ufficio di Presidenza Della Camera dei Deputati – Dott. Nino La Spina Presidente UNPLI Nazionale.

Si ringraziano per la collaborazione l’Associazione Panificatori, Pasticceri e Cuochi, il sig. Tedesco e i ragazzi dell’Istituto Alberghiero Se. A. Di Rocco che prepareranno i dolci e i piatti tipici della tradizione gastronomica nissena.

Venerdì 13 dicembre 2019

Ore 14.30

Registrazione dei Partecipanti

Ore 14:50 Saluti istituzionali (Sindaco di Caltanissetta arch. Roberto Gambino – Presidente Europassione per l’Italia Prof. Flavio Sialino – Ufficio di Presidenza Camera dei Deputati On. Cancelleri Azzurra – Responsabile tecnico-scientifico della Proposta di Candidatura al Riconoscimento del Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO Dott.ssa Patrizia Nardi – Presidente Consorzio Universitario di Caltanissetta dott. Giovanni Arnone – Presidente nazionale UNPLI dott. Nino La Spina)

Dott.ssa Patrizia Nardi, Responsabile tecnico-scientifico della Proposta di Candidatura al Riconoscimento del Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO “La salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale e le Candidature UNESCO, rapporto pubblico privato nella convenzione di Faro”

Ore 15.30 Inizio dei lavori – Dott. Paolo Patanè, Capo di Gabinetto del Comune di Noto Patrimonio UNESCO “L’Esperienza del Sud Est in Sicilia: area vasta e governance del Patrimonio, verso il modello dell’eredità culturale” – Assemblea Plenaria

Ore 16:30 Arch. Daniela Vullo, Soprintendente ai BB.CC.AA. di Caltanissetta , “Il ruolo della Soprintendenza e delle istituzioni ministeriali per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale” – Assemblea Plenaria

Ore 17:15 Dott. Natale Giordano, Direttore Ufficio Regionale ICCN per l’Europa e il Mediterraneo, “Living lab, processi a quadrupla elica ed Ecomusei: dinamiche e modelli di gestione innovativi e partecipati per le Eredità Culturali” – Assemblea Plenaria

Ore 18:15 Coffee break

Ore 18:30 Dott.ssa Angela Colosimo, Project Manager Management Advisor Srl, “La progettazione europea come forma di finanziamento per i progetti culturali europei di alta cultura” – Assemblea Plenaria

Ore 19:30 Chiusura prima giornata di lavoro a cura della dott.ssa Patrizia Nardi

Ore 19:50 – 20:15 Intervento conclusivo dell’on. Azzurra Cancelleri, “Il valore del patrimonio culturale immateriale italiano per uno sviluppo sostenibile e inclusivo”

20:15 Cena

Sabato 14 dicembre 2019

Ore 9.00 Saluti istituzionali (Prefetto di Caltanissetta S.E. Dott.ssa Cosima Di Stani – S.E. Mons. Mario Russotto, Vescovo di Caltanissetta – Responsabile tecnico-scientifico della Proposta di Candidatura al Riconoscimento del Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO, Dott.ssa Patrizia Nardi – Viceministro delle Infrastrutture e Trasporti on. Giovanni Carlo Cancelleri)

Ore 9.15 A cura dei sindaci partecipanti “Un’idea di Piano di Salvaguardia condiviso: gli apporti della Rete dei Sindaci e delle Città della Passione di Cristo”

Ore 10.00 S.E. Dott.ssa Cosima Di Stani, Prefetto di Caltanissetta, “Il Decreto Gabrielli, un ostacolo o un’opportunità per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale” – Assemblea Plenaria

Ore 11.00 Coffee break

Ore 11.20 Inizio dei lavori per la stesura delle Risoluzioni (a cura dei Relatori/Sindaci/Autorità)

Ore 13.00 Pranzo

Ore 14.00 Turismo esperienziale “Saper fare e conservazione del patrimonio culturale”

Ore 15.15 Assemblea plenaria sulle Risoluzioni e ”Carta di Caltanissetta per il Patrimonio Immateriale”

Ore 19.00 Conclusioni lavori

I lavori e i tavoli tecnici saranno a cura della dott.ssa Patrizia Nardi.