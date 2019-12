CALTANISSETTA – Mercoledì 4 dicembre, nei locali della sede sociale della Sezione territoriale U.I.C.I. di Caltanissetta, si svolgerà la cerimonia di apertura del “Presepe al buio”. Tale presepe è costruito con materiali ed accorgimenti, che consentiranno al visitatore di respirare l’atmosfera natalizia, cogliendo il profondo senso umano e religioso della rappresentazione della Natività, soltanto attraverso sensazioni tattili, olfattive, uditive, e gustative, lungo un percorso fruibile “al buio” con la guida di una persona non vedente. Attraverso la realizzazione dell’iniziativa, l’Ente si propone di dare il giusto risalto alla ricchezza di umanità che accompagna la diversità, dimostrando che la disabilità può essere superata con gli strumenti idonei ad attivare la capacità di “compensazione” che, in tal caso, diventa “abile” nel superare le barriere imposte dall’handicap nell’inclusione sociale e nell’accesso alla cultura. Per tale ragione l’iniziativa è stata collocata nell’ambito della celebrazione della “Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità”, istituita per promuovere i diritti ed il benessere delle persone con disabilità, attraverso lo sviluppo costante, in nome del principio di uguaglianza, delle condizioni che consentono alle persone con disabilità di vivere in modo indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita e dello sviluppo, contribuendo fattivamente alla crescita politica, sociale, economica e culturale della società.

Alla manifestazione, unica nel suo genere, in Sicilia, Interverranno, tra l’altro, Roberto Lagalla, assessore regionale all’istruzione, al quale è affidata l’inaugurazione, ed alcuni dirigenti nazionali e regionali dell’U.I.C.I..

Salvatore Benfante Picogna, Dirigente scolastico, e Linda Legname, Componente la Commissione nazionale U.I.C.I. sull’istruzione, relazioneranno, in particolare, sullo situazione attuale dell’inclusione scolastica, fattore importantissimo di crescita culturale e realizzazione personale per le persone con disabilità.

Le persone interessate a visitare il “Presepe al buio” possono contattare, anche solo telefonicamente al n° 0934597317, la sede sociale U.I.C.I. di Caltanissetta per concordare l’orario della visita.