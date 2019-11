Altro giro, altro sondaggio, altro botto per il fronte sovranista. L’ultima rivelazione è quella firmata da Tecnè per Agenzia Dire. E i dati parlano chiaro. La Lega di Matteo Salvini nel giro di due settimane è salita di un ulteriore 1,3%, portandosi a un clamoroso 34,5 per cento. Cala ulteriormente, al contrario, il M5s: in calo di 1,2 punti percentuali, si assesta al 16,8 per cento. Male anche il Pd, che indietreggia di 0,5 punti percentuali e si conferma seconda forza, staccatissima dal Carroccio, con il 18,8 per cento. Quarta forza – ed eccoci al secondo punto dell’avanzata sovranista – i Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, che in quindici giorni salgono dello 0,7% e si portano al 9,1%, un punto tondo tondo sopra Forza Italia, all’8,1% e in calo di 0,1 punti percentuali. Piccoli segni di vita, infine, per Italia Viva di Matteo Renzi, che prende lo 0,2% e si porta a un pur risicato 4,5 per cento. (Fonte liberoquotidiano.it)