Tanta “voglia” di campo in casa Nissa Rugby in vista delle gare di domenica 10 novembre. Formazioni animate da spirito di rivalsa e desiderio di tornare ad assaporare la “dolcezza” della vittoria.

La seniores maschile, dopo due sconfitte consecutive nel campionato di serie C, cerca la prima gioia stagionale. Di scena al “M. Tomaselli” nel capoluogo nisseno, il Vittoria Rugby: calcio di inizio alle 11.30.

Avversario ostico per il quindici allenato da Andrea Lo Celso ma, gli atleti nisseni vogliono offrire al pubblico amico una prestazione convincente per conquistare il bottino pieno.

Analoga “vis agonistica” in seno alle Cerbere che dopo un inizio di stagione brillante hanno rallentato il passo. Spronate nel corso della settimana dal tecnico Fabrizio Blandi, le rugbiste hanno lavorato con lena in vista della trasferta al “B. Paolone” di Catania per il raggruppamento di Coppa Italia; gare al via, alle ore 11. In campo anche under 14 e 16 femminili.