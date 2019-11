MUSSOMELI – Alle ore 10:45, circa, di ieri mattina, presso il piazzale antistante la sede del Comitato locale della Croce Rossa alla presenza del Sindaco di Mussomeli, Giuseppe Catania, dell’assessore comunale Seby Lo Conte, del Presidente Regionale della Croce Rossa Italiana, Luigi Corsaro, del deputato regionale, on.le Michele Mancuso, del comandante della polizia Municipale, Attilio Frangiamore, del rappresentante della tenenza della GDF, maresciallo Gaspare Meo, della rappresentante della compagnia dei carabinieri, maresciallo Grazia Garcea, della rappresentanza dell’Ordine di Malta, guidata da Vincenzo Profita, di una nutrita rappresentanza di assistiti ed operatori dell’associazione Casa Famiglia Rosetta, dei volontari dello stesso Comitato di Mussomeli e del comitato di Caltanissetta, nonché della graditissima partecipazione di concittadini e simpatizzanti, si è svolta la benedizione, officiata da padre Fabricio Caetano, ed inaugurazione di due nuovi mezzi in uso al comitato locale. I due mezzi inaugurati sono: Una Fiat Stilo, precedentemente donata al Comitato dal Comando Regionale Sicilia della GdF ed adeguata all’uso grazie al contributo dell’ANCE di Caltanissetta, rappresentata all’evento, dal suo presidente, Arch. Claudio Mingoia, nonché di quello della Cassa Edile di Caltanissetta, guidata dal presidente Michelangelo Geraci; Un Ducato, nove posti, adibito al trasporto di persone. Come ha avuto modo di sottolineare il dott. Daniele Frangiamore, volontario del comitato, questi mezzi sono mezzi a disposizione della collettività e per la collettività. La Croce Rossa ha, e continuerà sempre a farlo, messo a disposizione della collettività uomini e mezzi. Un plauso, oltre che da Daniele Frangiamore, anche dal sindaco e dal presidente Corsaro è andato ai volontari, per l’impeg no e la professionalità profusa quotidianamente nell’attività sociale e sanitaria a cui sono aditi. Il Sindaco ha voluto sottolineare, oltre alla fattiva e proficua collaborazione con la Croce Rossa, l’impegno del mondo del terzo settore a vantaggio della collettività e con l’arrivo di questi mezzi la comunità si arricchisce di nuovi mezzi a supporto dell’attività a vantaggio della popolazione. Il presidente Corsaro, dopo aver condiviso e confermato il concetto circa la necessaria ed indispensabile presenza dei volontari per il funzionamento dell’attività dell’Associazione stessa, nonché dello spirito e dei valori della Croce Rossa a vantaggio dell’impiego e dell’impegno di uomini e mezzi a favore di quanti ne dovessero avere la necessità, si complimentava, altresì, con i responsabili del Comitato, rappresentato da Valerio Frangiamore, per i risultati raggiunti, con l’auspicio di una sempre costruttiva e proficuo crescita del Comitato, sia in termini di formazione del personale che di servizi a diposizione delle istituzioni e dei “vulnerabili”. L’onorevole Michele Mancuso, dopo essersi associato ai complimenti per l’ottimo risultato raggiunto dal Comitato di Mussomeli della Croce Rossa, ha assicurato al presidente Corsaro la sua disponibilità, circa un suo diretto impegno in merito ad eventuali esigenze di carattere tecnico-amministrativo , o problematiche varie che potrebbero sorgere in corso di confronto tra le associazioni che rappresentano il terzo settore e la regione Siciliana. Nell’intervento conclusivo, prima della benedizione dei mezzi e del taglio del nastro tricolore, il dott. Daniele Frangiamore ha sintetizzato come la manifestazione odierna sia la prova che quando all’interno di una comunità i loro membri fanno sistema per raggiungere un risultato comune, questo, nella maggior parte dei casi viene raggiunto con profitto. Dopo la benedizione il Comitato ha offerto, agli intervenuti, un sobrio momento di convivialità con un rinfresco.

