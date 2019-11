Il maltempo continua ad attanagliare il nostro Paese e dalle ultime elaborazioni dei modelli meteo internazionali questa situazione non sembra avere una via d’uscita almeno fino a fine mese. Il team del sito iLMeteo.it avverte che nei prossimi sette giorni l’Italia verra’ raggiunta da ben due vortici ciclonici che attiveranno intense correnti di Scirocco, Libeccio e Maestrale. Le occasioni per precipitazioni abbondanti o molto abbondanti non si faranno attendere gia’ da lunedi’. Particolare attenzione oggi alla Sicilia e alla Calabria dove il tempo nel pomeriggio peggiorera’ fortemente con rischio concreto di alluvioni lampo e allagamenti.

