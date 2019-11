SAN CATALDO – Continua la risalita in classifica della PGS Vigor San Cataldo che, nel campionato regionale di serie C1 di Futsal, grazie al nitido successo casalingo per 6 a 3 sulla Pol. Alqamah, adesso si è issata al terzo posto in graduatoria. Dopo un periodo di appannamento gli atleti di mister Marcello Lo Porto, coadiuvato da Manuel Milanesio, sembrano aver trovato continuità di risultati: la condiziona atletica è confortante, si lavora con costanza sul profilo tattico.

Nella gara giocata sabato 16 novembre al PalaMaira di San Cataldo, gli oratoriani hanno tenuto sempre ben salde tra le mani le redini del gioco; nella prima frazione, dopo 19 minuti erano avanti 4 a 0. Alcuni cali di tensione hanno consentito agli ospiti di rendersi pericolosi e trovare, nel prosieguo dela contesa, per ben tre volte la via delle rete. I padroni di casa, sempre attenti nel mantenere le giuste distanze nello score, hanno poi messo al sicuro il risultato: tripletta di capitan Savio Falzone, doppietta per Croci Di Bartolo e marcatura singola per Salvatore Azzolina. Da segnalare, in campionato, l’esordio (dal primo minuto) dell’estremo difensore Carmelo Di Proietto: un altro tassello positivo da aggiungere al proficuo lavoro del preparatore dei portieri, Fabrizio Caristia.

Non c’è neanche il tempo di gioire in casa Vigor, perchè sabato prossimo è in programma una gara ardua, che potrebbe chiarire maggiormente le qualità del quintetto sancataldese: nella nona giornata di campionato, trasferta a Partinico contro la seconda della classe, che stacca gli oratoriani di tre lunghezze in graduatoria.

8^ GIORNATA SERIE C1

Atletico Canicattì – Caresse Futsal Partinico 4-4

Bagheria – Villaurea 4-3

Club P5 Cruillas – Real T. Bellaville 4-3

Monreale – Team Soccer Redentino 3-3

Pantelleria- Marsala Futsal 5-4

Pgs Vigor San Cataldo – Polisportiva Alqamah 6-3

Sporting Alcamo – C.U.S. Palermo 9-3

CLASSIFICA

Bagheria 24

Caresse Partinico 19

Pgs Vigor San Cataldo 16

Villaurea 15

Monreale 14

S. Redentino 12

Atl. Canicattì 13

Marsala 11

Real Trabia 9

Pantelleria 9

Pol. Alqamah 7

Sporting Alcamo 7

Club P5 Cruillas 6

Cus Palermo 0