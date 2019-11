CALTANISSETTA – Nello Musumeci, presidente della Regione Sicilia, accompagnato dall’assessore per la Salute Ruggero Razza, ha presenziato all’inaugurazione del nuovo complesso operatorio dell’ospedale Sant’Elia. Il governatore ha sottolineato: “La burocrazia e’ lenta, qualche volta la politica e’ distratta e gli anni passano. Qui, invece, siamo riusciti a completare questo straordinario contenitore che mettera’ assieme il blocco e le sale operatorie per le diverse branche e discipline. Il personale medico e sanitario e’ di qualita’, gli operatori lavorano con grande impegno e passione, mettendoci il cuore. Il prodotto interno lordo viene determinato in parte dalla buona sanita’. Se noi riusciamo a neutralizzare la mobilita’ passiva e, al contrario, fare in modo che nelle strutture sanitarie del Nisseno i pazienti possano arrivare per ottenere prestazioni di qualita’, sara’ una ricchezza per il territorio. Si attiva e si alimenta, infatti, quel circuito virtuoso che avviene in Lombardia, nel Vento, nel Friuli e in Emilia Romagna. Tutti dobbiamo lavorare perche’ ogni settore possa diventare eccellenza. Qui nel Nisseno non manca la qualita’ professionale, forse c’e’ una carenza strutturale a cui il mio governo sta tentando di porre soluzione”.