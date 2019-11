CALTANISSETTA – Un pomeriggio all’insegna del rispetto dell’ambiente in tutte le sue sfaccettature e in tutti i settori, quello di venerdì 8 novembre a Caltanissetta dove avrà luogo, presso i locali di via Rosso di San Secondo 14/A, il congresso cittadino di Legambiente.

Sarà un’occasione di discussione e di confronto con al centro del dibattito il rispetto dell’ambiente visto come leva di sviluppo per l’ economia e di lotta alle disuguaglianze nel Paese. Tema centrale nel corso dell’incontro, che inizierà alle 18:30, sarà il fronteggiare le crisi ambientali e la crescita delle disuguaglianze sociali, puntando sul progresso economico solidale, affiancato all’innovazione tecnologica, al diritto al lavoro, alla lotta alla crisi climatica e alla riconversione ecologica dell’economia.

“Troppo spesso la paura di cambiare gli atteggiamenti che potrebbero prevenire disastri

ambientali è maggiore della paura del disastro stesso” (Greta Thunberg), proprio per questo, oggi è #iltempodelcoraggio.