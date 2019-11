ROMA – “ Quello che oggi tramite un’interpellanza urgente abbiamo chiesto in Aula è un riequilibrio territoriale attraverso una norma che permetta di ‘calmierare’ il costo dei biglietti aerei per e dalla Sicilia. Ai silenzi del Governo abbiamo risposto incalzanti, chiedendo rispetto per i siciliani. Apprendo che il viceministro ai trasporti Cancelleri, adesso annuncia un emendamento del Governo alla manovra di bilancio per intervenire sul caro biglietti aerei in Sicilia. Che siano tornati sui loro passi ritenendo giusto non far pagare alla Sicilia lo scotto di una continuità territoriale assente? Di certo la pressante azione di Forza Italia su tale versante ha sortito qualche effetto. Fino a quando il costo di un volo aereo per e dalla Sicilia non tornerà ad essere dignitoso e per tutti, vigileremo affinché il Governo, dalle parole passi ai i fatti”. Lo afferma il deputato di Forza Italia alla Camera, on. Matilde Siracusano.