VILLALBA – E’ 109 il numero dei bambini che traggono beneficio del servizio mensa scolastica. “Abbiamo evitato, dice l’assessore alla Pubblica Istruzione Concetta Territo, ai bambini e alle rispettive famiglie quel disagio del via vai da casa-scuola, rinnovando il servizio alla cooperativa che l’anno scorso ha egregiamente espletato. Rinnovo che verrà consentito fino all’espletamento della nuova gara. A breve infatti uscirà il nuovo bando che avrà come nuovo indirizzo politico l’acquisto e la fornitura di prodotti a kilometro 0 e la misura della plastic free che ci permetterà di sensibilizzare i nostri ragazzi all’eliminazione della plastica. Ogni giorno vengono rese note nuove iniziative che, ricordiamo, si ispirano alla “Plastic Free Challenge” l’iniziativa collegata alla campagna #Iosonoambiente, di cui si è fatto promotore il Ministro Costa. Questa è una misura che consiste nel divieto di utilizzo e distribuzione di stoviglie, bicchieri e posate in plastica, nonché una novità che, al momento, conclude l’assessore, non voglio rendere noto, perché in fase di elaborazione con l’ufficio servizi sociali preposto”. Intanto, l’assessore Territo augura ai fruitori buon servizio mensa.