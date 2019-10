MUSSOMELI – Proprio così. Solo Mussomeli, Shangai e Mestia (Georgia) sono all’ interno del progetto internazionale per Wroklaw Città della Cultura 2020 per le arti figurative. Un progetto che, vedrà, il prossimo anno, anche il gruppo dei lamentatori di tutte le confraternite locali, pronti a fare riecheggiare in terra Polacca la melodia sicula e più specificatamente il canto, o meglio, il “lamento” di Mussomeli della Settimana Santa, accompagnato da tromba e tamburo. ”E’ uno straordinario risultato l’approvazione tale progetto internazionale, dice il sindaco Catania che, avvalendosi del prezioso supporto del confrate Pippo Sorce dell’Arciconfraternita, ha ricevuto ed incontrato, nei giorni scorsi, in sala giunta, il direttore dell’Istituto di cultura polacco. Un progetto, dunque, propedeutico a trasmettere e diffondere anche la nostra cultura e le nostre tradizioni che contribuiscono certamente a valorizzare sempre più il nostro locale patrimonio culturale immateriale”. Insomma, “Mussomeli, Paese delle Confraternite” in cammino per il raggiungimento di ambiti traguardi. Nelle due foto, il direttore dell’ istituto di cultura polacco, l’Amministrazione Comunale ed il gruppo dei lamentatori.