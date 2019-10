Svetta su tutti come migliore autore il nisseno Giuseppe Tambè al contest di fotografia di rilevanza nazionale “Il Truciolo d’oro” organizzato dal circolo 3C di Cascina in provincia di Pisa.

Il ritrattista nisseno, ormai conosciutissimo e non solo tra gli appassionati, pluripremiato, porta in Italia l’eccellenza nel mondo della fotografia artistica grazie a passione, dedizione, cura dei particolari ed un innegabile talento costantemente coltivato. “Sono appassionato di fotografia fin da ragazzo” racconta l’artista, “è da anni che lavoro e studio per perfezionare la mia tecnica, costantemente motivato dalla volonta’ di riuscire a rendere sempre meglio quello che io vedo,sento in un volto, e oltre quel volto.” Giuseppe Tambe’ da anni viaggia sù e giù per lo stivale per organizzare e dirigere mostre di spessore e prendere parte a rinomate significative premiazioni ufficiali del mondo della fotografia. Già Direttore Artistico dell’ Associazione IdeArte di Lucca al momento in cui è stato insignito, pochi giorni fa, del prestigioso e ambito premio il “ Truciolo D’Oro”, concorso fotografico nazionale giunto alla 51° edizione, infatti ha appena concluso la selezione degli autori per la mostra organizzata in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne a Lucca dal titolo “Man tenere”. La tematica è cara all’artista, che denuncia, tramite poetici scatti, immagini che hanno il potere espressivo di generare un fiume in piena di vive sensazioni. Tambè risulta capace di emozionare anche lo spettatore più coriaceo grazie al sapiente utilizzo delle luci di contrastati bianco e neri e di pittorici colori. Pochi elementi materiali nei suoi scatti, tanta commovente profondità espressiva. Non sta forse nel saper ritrarre la più profonda commozione dell’anima, il vero talento di un fotografo ritrattista? La risposta è semplice: se riesce ad emozionare, lo scatto è arte. Per le emozioni che è capace di suscitare l’opera di Giuseppe Tambe’ va sicuramente seguita. Dove sarà capace di portare il suo nome e la sua capacita’ espressiva? Un vero talento nisseno ormai divenuto internazionale.

1 di 7