“Sulle ex Province abbiamo raggiunto il primo e importante traguardo: grazie alle norme inserite nel secondo accordo Stato-Regione del maggio scorso, gli Enti Locali siciliani chiuderanno ufficialmente i bilanci pregressi, compreso il 2019”. Lo dichiara il deputato alla Camera del Movimento 5 Stelle Andrea Giarrizzo che ormai da tempo lavora in sinergia con alcuni colleghi parlamentari e con il sottosegretario al MEF Alessio Villarosa, per fermare la grave crisi finanziaria che ha investito le ex province siciliane.

“Proprio nei giorni scorsi, – continua Giarrizzo – la Regione ha suddiviso le ultime somme sbloccate grazie principalmente al nostro impegno. Adesso, continuano i tavoli tematici nati a seguito della firma del primo accordo di dicembre e tra pochi giorni, il 22 ottobre, si terrà l’ultimo tavolo tecnico in cui verranno definite le norme da inserire nella legge di bilancio che interverranno anche sulla finanza locale”.

“Finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel, – conclude il deputato Cinquestelle – dopo anni di politica discutibile che ha devastato non solo le finanze degli enti locali, ma soprattutto i servizi offerti ai cittadini, ricordiamo ad esempio le strade provinciali ormai ridotte a colabrodo, il trasporto ai disabili che non è stato garantito con continuità, così come gli stessi stipendi ai dipendenti bloccati per mesi, è ora di far voltare pagina alle province siciliane. Come portavoce del M5S, continuerò nell’incessante impegno a favore dello sviluppo dei nostri territori e degli stessi servizi offerti ai cittadini che subiscono da troppo tempo”.