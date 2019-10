CAMPOFRANCO. Per il Servizio civile 2019 sono stati finanziati due progetti e le istanze on line scadono il prossimo 10 ottobre. Lo ha reso noto il sindaco Rino Pitanza. Il primo cittadino ha sottolineato che, così come il 2018, l’amministrazione comunale di Campofranco ha presentato due progetti per dare possibilità a 15 giovani tra i 18 anni compiuti e i 29 non compiuti, di partecipare e realizzare il servizio civile nazionale. I due progetti, classificatisi nelle prime posizioni, sono stati entrambi finanziati e così 9 volontari per il progetto ambientale e 6 per quello sociale scolastico, realizzeranno tante cose buone per la comunità di Campofranco. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14:00 DEL 10 OTTOBRE 2019. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande e quelle trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede,da scegliere tra i progetti elencati negli allegati al bando e riportati nella piattaforma. Ci si può collegare al sito del Comune di Campofranco, scorrete in basso e cliccate su Servizio Civile, poi a destra, cliccate su SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2019 – BANDO PROGETTI E ISTRUZIONE.