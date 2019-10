Panico in città e forze dell’ordine in allerta per bloccare un migrante che è penetrato in un appartamento in via Napoleone Colajanni a Caltanissetta. Il tutto si è verificato in uno stabile del capoluogo nisseno. Secondo la prima sommaria ricostruzione dei carabinieri, l’uomo nel corso della mattinata si sarebbe introdotto nell’abitazione dell’anziana, assente per il normale disbrigo delle incombenze quotidiane. Il malvivente però si è trovato di fronte alcune persone, parenti della donna, che hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine. Il malintenzionato, in preda al panico dopo aver visto i militari dell’arma e tentato una goffa fuga, si è chiuso nel bagno: poco dopo è stato immobilizzato dai carabinieri che hanno fatto irruzione all’interno della stanza, bloccando l’uomo con l’ausilio di una spray urticante.