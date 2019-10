PALERMO – A seguito di notizie di stampa relative al pericolo di sospensione del servizio rivolto agli studenti disabili delle scuole secondarie della regione, il dirigente generale del dipartimento Famiglia, Maria letizia di Liberti, ha scritto ai commissari straordinari delle città metropolitane e dei liberi consorzi.

“Si diffidano codesti enti a non sospendere l’attività di assistenza all’ autonomia ed alla comunicazione- ha scritto la Di Liberti- al fine di non arrecare nocumento al diritto allo studio ed ai bisogni degli alunni disabili evidenziando che la sospensione di tali servizi resta di esclusiva responsabilità di codesti enti”.

Il dirigente generale nella nota ha anche fatto presente che l’assessorato Famiglia è in attesa, da parte del Ministero, dell’ autorizzazione all’utilizzo di altre risorse da destinare a questo servizio.

“Questa Amministrazione provvederà a breve a convocare i vertici delle ex province – ha concluso- al fine di verificare l’utilizzo delle risorse già assegnate e il loro razionale utilizzo, atteso che dai rendiconti risultano disponibili ancora oltre 7 milioni di euro”.