Sono 1.865 in Sicilia i bambini, nati cinque anni fa, che non sono coperti dai vaccini. Il 95,8%, invece, ha fatto regolarmente l’esavalente (96%) e l’anti-morbillo (95,6%). E’ quanto emerge dai dati, aggiornati al 31 dicembre del 2018, messi a disposizione dall’assessorato regionale alla Sanita’. Le percentuali si abbassano leggermente per i nati nel 2015 e nel 2016: i bambini coperti dall’esavalente sono rispettivamente il 95,10% e il 92,20% mentre quelli che hanno fatto l’anti-morbillo sono il 94,20% e il 90,90%