In Promozione si gioca domenica la seconda di campionato. La Nissa Fc dopo il pareggio esterno strappato sul campo del Città di San Vito Lo Capo, affronta alle 15,30 allo stadio Marco Tomaselli il Città di Casteldaccia che all’esordio ha perso in casa contro il Partinicaudace. Un confronto che si annuncia non facile per una Nissa che è chiamata a conquistare i tre punti per legittimare il suo ruolo di protagonista nel girone. La società nissena nelle ultime ore ha formalizzato l’arrivo di Giuseppe Giaconia (nella foto), ex attaccante di Calascibetta e Serradifalco Calcio in Promozione. La Nissa potrà schierare la propria formazione al gran completo con l’unica assenza di Camara che rientrerà a fine settembre.