PALERMO – “Auguro a Giancarlo Cancelleri un proficuo lavoro. Quando un siciliano raggiunge obiettivi importanti é sempre un vanto per la Sicilia. Dopo anni di sue contestazione e denunce di inefficienza ci attendiamo da lui i risultati che contestava ai predecessori di non avere raggiunto. Saremo i primi a complimentarci”. Così afferma il Capogruppo di Forza Italia all’Assemblea regionale siciliana, on. Tommaso Calderone, a seguito della nomina a Viceministro alle Infrastrutture di Giancarlo Cancelleri del M5S.