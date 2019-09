BRUXELLES – “Gli Enti locali sono i depositari delle problematiche quotidiane che affliggono i comuni del nostro territorio. È per tale motivo che condivido l’iniziativa promossa da oltre 100 amministratori siciliani, che con una lettera indirizzata al Ministro per la coesione, Giuseppe Provenzano, hanno manifestato l’urgenza di un incontro per discutere di soluzioni urgenti da adottare”. A riferirlo è l’europarlamentare del Partito Popolare Europeo, on. Giuseppe Milazzo.

“L’attuazione della cosiddetta legge ‘Salva Borghi’ – continua l’Esponente di Forza Italia– una sinergica politica europea, la defiscalizzazione, il welfare, investimenti sulle infrastrutture e serie politiche del lavoro sono alcuni dei punti prioritari per i quali si chiedono risposte a Roma, per un concreto rilancio del Mezzogiorno”.

“Auspico che da parte del nascente Governo nazionale – conclude l’Europarlamentare – ci sia una concreta volontà ad avvicinare le Istituzioni centrali alle piccole realtà locali. Da parte mia, come ho già ribadito all’indomani del mio insediamento, garantisco che i miei uffici di Bruxelles e Strasburgo, saranno a disposizione di chiunque – come in questo caso – voglia promuovere azioni di crescita per il Sud”.