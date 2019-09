In Eccellenza, dopo la decisione del Giudice sportivo di assegnare la vittoria a tavolino allo Sporting Vallone sulla Sancataldese, c’è grande attesa per vedere all’opera la squadra verdeamaranto. La Sancataldese affronta domenica il Cus Palermo in una gara da vincere per conquistare i primi tre punti stagionali e cancellare la sconfitta maturata a tavolino dopo che, in campo, il derby provinciale con lo Sporting Vallone era terminato 0-0. La Sancataldese, che in settimana ha tesserato l’esperto attaccante palermitano Gaetano Lo Cocon (nella foto di Sancataldese Calcio Official), punta pertanto a riscattarsi in un match molto atteso anche dalla tifoseria che spera in una pronta rivalsa dei suoi beniamini. Impegno esterno, invece per lo Sporting Vallone sul campo del Canicattì. Una trasferta che si annuncia parecchio impegnativa per la squadra del vallone considerato che si ritroverà di fronte un Canicattì assetato di rivincita dopo la sconfitta patita domenica scorsa sul campo della Pro Favara. Le due partite si giocheranno alle 15,30