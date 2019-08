AGRIGENTO – Tragedia sfiorata nel mare di Maddalusa. Una ragazza si trovava in acqua quando all’improvviso le onde l’hanno trascinata e non riusciva più a fare ritorno in riva.

Ad accorgersi della ragazza l’assistente capo della Polizia, della Questura di Caltanissetta Prospero Romano, che con non poche difficoltà è riuscito ad entrare in acqua, afferrare la ragazza e a riportarla sulla spiaggia.