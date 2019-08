SUTERA – Lo scorso martedì sera, nell’ambito delle attività previste dall’ “Agosto Suterese”, si è svolta la tradizionale giornata dedicata ai “Suteresi nel mondo”. Nel pomeriggio ha avuto luogo il memorial “Calogero Difrancesco”, giunto ormai alla diciannovesima edizione: la partita è stata giocata presso lo stadio comunale ed ha visto affrontare due squadre di calcio a 5, composte da giovani suteresi ed emigrati, all’insegna dell’unione e dell’amicizia. La partita è stata vinta dalla squadra suterese. In serata, in piazza Sant’Agata si è svolta la tradizionale Sagra dello Sfincione, dove i suteresi e gli emigrati hanno potuto assaggiare lo sfincione e le uova, accompagnati da un buon bicchiere di vino e allietata dalla musica dei “Robins”. La serata è stata organizzata dall’Amministrazione Comunale, con la presenza del Gruppo Donatori Fratres “Claudia Ippolito”, che ha organizzato una gara di ballo. Il gruppo Fratres ha allestito un gazebo speciale, invitando la gente a donare il sangue e dando tutte le informazioni necessarie per diventare nuovi donatori. E’ stata l’occasione per presentare il nuovo direttivo, composto da Franco Buttaci ( presidente), Calogero Paolino Pardi (vicepresidente), Nuccio Lo Bue (segretario), Salvatore Onofrio Nola (amministratore) e Salvatore Difrancesco ( capogruppo).