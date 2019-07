“Dalle parole ai fatti! Sbloccati i fondi per 42 ospedali e strutture sanitarie siciliani, grazie al lavoro fatto dal Nucleo di valutazione degli investimenti del ministero della Salute. Ora sono finalmente disponibili più 236 milioni solo per la Sicilia. I cantieri spero che si aprano in poco tempo e che siano veloci. Anche perché resto saranno disponibili risorse per altre 17 interventi”. A scriverlo su Facebook è il ministro della Salute, Giulia Grillo, postando un video in cui riassume i principali interventi. “Quasi 40 milioni per la messa a norma dell’ospedale Cervello di Palermo – dice -, 21 milioni per il nuovo presidio polivalente di Alcamo, 12 milioni per il Sant’Elia di Caltanissetta e 14 milioni per il Sant’Antonio Abate di Trapani”. Ancora 10 milioni andranno al San Giovanni di Dio e Sant’Isidoro di Giarre, nel Catanese, 13 milioni serviranno a finanziare un nuovo Poliambulatorio all’ospedale Cannizzaro di Catania e altrettanti per l’ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo. Infine, 13,5 milioni sono stati stanziati per l’ospedale Basilotta di Nicosia, in provincia di Enna, e 11,5 milioni per il nosocomio di Corleone, nel Palermitano. “Basta luoghi fatiscenti e in certi casi pericolosi – aggiunge il ministro Gillo -. La salute e la dignità dei cittadini passano anche da luoghi di cura decorosi. Non vedo l’ora che aprano i cantieri. Rimbocchiamoci le maniche”.