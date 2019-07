Torna in primo piano la vicenda relativa alla presunta incompatibilità di Matilde Falcone con la carica di consigliere comunale. A quanto sembra, come riferisce La Sicilia, sarebbe stato depositato un ricorso avanti il Giudice Civile di Caltanissetta nel quale si sosterebbe la tesi secondo cui l’attuale consigliera sarebbe incompatibile con la propria carica. Matilde Falcone è stata eletta con la lista “Diventerà Bellissima” ottenendo 374 voti e risultando la più suffragata nella sua lista. La stessa, nella seduta inagurale del consiglio comunale, intervenendo a proposito della questione legata alla sua presunta incompatibilità, aveva reso noto in quella occasione di averne rimosso per tempo la causa. La presunta incompatibilità sarebbe stata dovuta, a quanto sembra, ad un contenzioso tra una società di cui Matilde Falcone sarebbe stata legale rappresentante ed il Comune.