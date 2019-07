E’ di almeno 29 morti e 18 feriti il bilancio dell’incidente avvenuto nel Nord dell’India, dove un bus a due piani che trasportava una cinquantina di persone è uscito di strada lungo l’autostrada tra Nuova Delhi e Agra ed è precipitato in mezzo a due ponti. Le immagini impressionanti mostrano il mezzo distrutto tra le campagne sotto i due cavalcavia. Ha fatto un volo di circa 12 metri ed è caduto in un fiume, con la parte superiore schiacciata e l’acqua che ha complicato le operazioni di soccorso. L’incidente si è verificato verso le 4.15 locali (le 22.45 italiane di domenica 7 luglio). Gli inquirenti sospettano che il conducente sia stato vittima di un colpo di sonno. Partito da Nuova Delhi, il bus aveva come destinazione Lucknow, capitale del grande stato dell’Uttar Pradesh. Con i suoi 165 chilometri, la Yamuna Expressway tra Nuova Delhi e Agra è la più lunga autostrada a sei carreggiate dell’India: 900 persone sono morte in incidenti dalla sua apertura nel 2012.