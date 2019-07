CALTANISSETTA. <Dopo l’incidente occorso a Maurilio Usai abbiamo provveduto con un provvedimento d’urgenza a fissare il limite di 30 km/h nelle zone di Pian del Lago. Faremo il massimo perché venga rispettato il codice della strada e vengano tutelati i tantissimi sportivi che quotidianamente frequentano la zona>. Lo ha reso noto il sindaco Roberto Gambino. Il primo cittadino nisseno ha sottolineato che l’ordinanza rientra in una precisa volontà da parte della sua amministrazione che è quella di prevenire il verificarsi di nuovi incidenti. In questo senso, il sindaco ha ribadito che <Prevenire questi incidenti, soprattutto per gli utenti considerati deboli dal codice della strada, è un nostro preciso dovere>.