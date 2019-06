SERRADIFALCO. E’ in programma domani 12 giugno alle ore 18 nella sala convegni di Palazzo Mifsud un’assemblea pubblica cittadina sul progetto per la realizzazione in contrada Martino di un impianto di trattamento di rifiuti con annessa discarica. Ad organizzare l’evento è stato il comitato cittadino spontaneo “No discarica – Tmb”. Il Comitato ha rivolto un invito a cittadini, mondo delle associazioni e sindacati, ma anche alle forze politiche locali e alla stessa amministrazione comunale. L’assembla arriva a 5 giorni dalla riunione conclusiva della conferenza dei servizi in programma al Dipartimento regionale dell’ambiente di Palermo il prossimo 17 giugno. In quella sede la Regione dovrà esprimersi definitivamente sul rilascio alla “Tmb Caltanissetta srl” del “provvedimento autorizzativo unico regionale” per la realizzazione dell’impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti con annessa discarica.