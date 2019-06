SAN CATALDO. In attesa della conclusione del procedimento teso ad individuare la figura del Comandante cui affidare il ruolo istituzionale e direttivo del Comando di Polizia Municipale, la commissione straordinaria che amministra il Comune ha individuato quale soggetto esperto in materia il Dott. Angelo D’Ascola, 65 anni, nativo di Napoli, Commissario in quiescenza della Polizia di Stato che, in termini di sviluppo professionale e di carriera nonché in ordine all’esperienza acquisita e maturata in Enti sciolti per infiltrazione mafiosa, possiede profilo e competenza specifica per poter assumere l’incarico in questione. La commissione ha anche reso noto che l’incarico verrà svolto a “titolo gratuito” trattandosi di soggetto collocato in quiescenza. La commissione ha acquisito la disponibilità del Dott. Angelo D’Ascola in ordine allo svolgimento di questo importante incarico di consulenza con cui lo stesso metterà a disposizione del Comune le comprovate competenze ed esperienze acquisite sia presso la Polizia di Stato che al comando di Corpi di Polizia Locale, nonché in ordine alla circostanza che il medesimo incarico venga svolto a titolo completamente gratuito. La commissione, pertanto, ha ritenuto di conferirgli per la durata di un anno, l’incarico Consulente esterno/Esperto con compiti di coordinamento e supervisione in ordine a tutti i profili ordinamentali ed organizzativi e con l’obiettivo di procedere al riordino normativo interno ed alla riorganizzazione strategica e funzionale del “Corpo di Polizia” del Comune. L’incarico sarà svolto a titolo a titolo gratuito e si perfezionerà con la sottoscrizione da parte dell’incaricato, per esplicita ed incondizionata accettazione, di copia della determinazione con la quale la commissione ha disposto la sua nomina. Al Consulente incaricato spetterà il rimborso delle sole spese vive debitamente documentate.