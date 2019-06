SAN CATALDO. Cresce l’attesa a San Cataldo per l’evento Accademia Show 2019 in programma domenica 23 giugno alle 20. Al Teatro Marconi, infatti, si svolgerà uno show completamente dal vivo: suonato, cantato e ballato, tutto rigorosamente Live con gli allievi dell’Accademia Formazione Spettacolo. Prevista la presenza della nota cantante Grazia Di Michele, super ospite che si esibirà in un mini live dei suoi pezzi più rappresentativi. Insomma, uno spettacolo imperdibile con gli allievi che saranno guidati dai docenti Miriana Scivoli, Pietro Amico, Fabrizio Angotti, Liborio Palermo e Franco Siracusa. Presenterà l’evento Ernesto Trapanese. La serata sarà interamente ripresa dalle telecamere di TCS che manderà in onda in tutta la Sicilia l’evento al canale 116 del Digitale. Per partecipare alla serata occorre chiedere l’invito esclusivamente telefonando al numero 344-1791364.