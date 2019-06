SAN CATALDO. La Società Cesare Battisti di San Cataldo ha presentato il gruppo dei soci che hanno partecipato alle attività motorie. In particolare, è stato sottolineato che “Una attività, di gran lunga disattesa dagli anziani, è l’attività motoria. Si preferiscono quelle sedentarie come il gioco della carte o i lavori a maglia o uncinetto, dando poca importanza al movimento. E’ risaputo che con l’avanzare degli anni le cellule si riproducono più lentamente e i tessuti muscolari si irrigidiscono sempre di più tanto da limitare i movimenti. E’ importante una ginnastica dolce a corpo libero per migliorare la flessibilità e resistenza muscolare e l’abilità articolare. L’attività motoria è necessaria in tutte le età, in particolare durante la terza età quando i processi di invecchiamento aumentano”. C’è da dire che la società Cesare Battisti al fine di realizzare queste attività motorie si è avvalsa della collaborazione di un tecnico qualificato come il prof. Andrea Nocera (nella foto con i soci partecipanti)che, oltre a consigliare gli esercizi, ha spiegato come portare avanti in maniera funzionale gli esercizi per ottenere una qualità della vita adeguata per i partecipanti. Questi infine i soci che hanno partecipato alle attività motorie: Enza Graci, Loredana Curatolo, Marilena Loritto, Luigi Nocera, Maria Mastrosimone, Angela Calà, Sara Naro, Rita Blandina, Carmelina Savatteri, Enza Curatolo.